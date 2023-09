Criança com camisa de Vini Jr é alvo de injúria racial de torcedores do Atlético de Madrid

A tia de uma menina de oito anos revelou que a sobrinha sofreu uma série de insultos racistas enquanto usava a camisa de Vini Jr, jogador do Real Madrid, durante o clássico contra o Atlético, no último domingo (24), no Civitas Metropolitano. O caso aconteceu perto de ultras do clube colchonero na partida válida pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o relato, os torcedores extremistas chegaram a ameaçar a vida da criança nos arredores do estádio.

“Sou Atlético desde que nasci. Começaram a cantar ‘Vikingo não’, ‘macaco’, ‘preta de m****’. Não sabia que era com a gente, jamais imaginaria que era por causa da menina. Até que um cara se aproximou, me deu uns golpes no braço e disse: ‘Sai daqui ou vamos matar essa criança de merda’. Uma barbaridade os insultos e tudo mais. Aí você olha e vê muita gente, uma multidão apontando para a garota, a insultando e xingando”, revelou a tia, em entrevista à rádio espanhola ‘SER’.

Dessa maneira, a preocupação da tia foi tanta que ela não mediu esforços para retirar a criança às pressas do local. Além disso, ela informou que a menina apresenta alguns traumas do episódio.

“Estava com um ataque de ansiedade terrível. A tirei de lá o mais rápido possível enquanto tapava o escudo e a camisa. Na primeira noite (depois do jogo), acordou várias vezes pensando que estavam atrás dela. Tinha muitos pesadelos. Não sabe por que aconteceu aquilo tudo e me pediu para não levá-la mais de volta a um estádio”, explicou.

Ao mesmo tempo, a tia apresentou queixa na polícia espanhola e relatou na ocorrência ter escutado gritos de “fora vikingos de merda”, madridistas filhos da p***, saiam daqui que vamos cortar sua boca e matar vocês”. A LaLiga denunciou o caso ao Ministério Público da Espanha.

Outros casos de racismo contra Vini Jr

Vini Jr enfrentou o racismo diversas vezes na temporada passada na Espanha, inclusive em clássicos entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Em setembro de 2022, torcedores do Atlético chamaram o brasileiro de “macaco de m****”. Além disso, em janeiro deste ano, aconteceu outro incidente em que um boneco foi usado para simular o enforcamento do jogador brasileiro em uma ponte na capital espanhola.

