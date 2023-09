Luxemburgo revela que vai passar por cirurgia e não deve ficar em 2024

O torcedor corintiano que esteve na Neo Química Arena, nesta terça-feira (26), no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, reparou em um Vanderlei Luxemburgo mais ”calmo”. O treinador passou boa parte da partida sentado no banco de reservas. Contudo, não se tratava de abatimento, mas sim dores.

Após a partida, o treinador revelou que sente dores na clavícula e que vai passar por cirurgia no final do ano. Assim, com uma pausa na reta final de 2023, somado ao desempenho ruim da equipe, Luxemburgo não deve estar na frente do Timão na próxima temporada.

“Estou com uma lesão de clavícula que me impede… Os meninos sabem, chego todo torto no treinamento, está me incomodando bastante, vou ter que fazer uma cirurgia no fim do ano. Então está meio complicado de ficar andando de um lado para o outro”, disse Luxemburgo.

Luxemburgo sai em defesa de seu trabalho

Além disso, o Corinthians terá eleição em novembro. Os dois candidatos à presidência, Augusto Melo e André Negão, já indicaram que não pretendem manter o treinador. Contudo, Luxemburgo defendeu seu trabalho e diz estar focado em levar o Alvinegro para a final da Sul-Americana.

“Estou há quatro meses no clube, recuperamos, chegamos em semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Sul-Americana… O trabalho está crescendo. “Ah, agora você vai ter problema porque vai pegar os primeiros do Brasileiro, a tabela é ruim.” Estamos passando. Chegamos na semifinal. É claro que quero ganhar, é o Corinthians, sempre vai ser Corinthians. Não terminou, tem mais um jogo”, concluiu o treinador.

