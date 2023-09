O que ainda está em jogo para o São Paulo no Brasileirão

O São Paulo encara o Coritiba nesta quarta-feira (27), às 19h, no Morumbi, em jogo atrasado da 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista entra em campo pela primeira vez, após conquistar a Copa do Brasil no domingo (24). Entretanto, o Soberano ainda tem objetivos para conquistar no torneio de pontos corridos.

O primeiro seria em questão ao rebaixamento. Com um jogo a menos do que a maioria dos outros times (23), o São Paulo é o 14º colocado, com 28 pontos, só três a mais do que o Bahia, o 17º e primeiro da zona de descenso. Nesta quarta-feira, encara o lanterna da competição, que venceu apenas três vezes no torneio.

Além disso, o clube busca voltar a vencer na competição. Já que priorizava as copas, o São Paulo não vence no Brasileiro há mais de dois meses, desde que goleou o Santos por 4 a 1 no dia 16 de julho. Neste período, o Tricolor deixou de frequentar o G-4 para se aproximar do Z-4.

Já esportivamente, a posição da tabela pouco importa, desde que seja fora da zona de rebaixamento. Contudo, o Tricolor ainda está de olho na premiação do campeonato. Quanto mais alto na tabela, maior o dinheiro que o clube vai receber ao final do Brasileirão.

Por fim, o São Paulo acompanha a disputa pelo título nacional de olho em quem vai enfrentar na disputa por outro troféu que ainda não tem: a Supercopa do Brasil. O Botafogo lidera a competição e com sete pontos na frente do vice, Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook