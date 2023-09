Na conclusão de jogo interrompido, Feyenoord goleia Ajax

Nesta segunda-feira (17/9) rolaram, com os portões fechados, os 35 minutos que faltavam para o encerramento de Ajax x Feyenoord, pela sexta rodada do Holandês. O jogo teve de parar no domingo (24) no início do segundo tempo, após torcedores do Ajax lançarem sinalizadores no gramado, insatisfeitos com a péssima campanha do time e a derrota, que naquela altura era de 3 a 0, para o maior rival. E o time de Roterdã, atual campeão, ampliou a vantagem, com mais um gol, de Santigo Giménez, que no jogo de domingo tinha feito dois tentos. O brasileiro Igor Paixão fez outro.

Veja aqui toda a confusão que fez Ajax x Feyenoord ser interrompido no domingo

O jogo recomeçou com 3 a 0 no placar, a partir dos dez minutos. Aos 13, o argentino naturalizado mexicano (e que defende a seleção da América do Norte) Santiago Giménez aproveitou um bobeira da defesa. Ela não conseguiu cortar uma troca de passes na área, e o artilheiro fez o quarto gol, celebrando seu hat trick. O Ajax seguiu confuso em campo e dando espaços para o Feyenoord, que teve várias chances para ampliar a goleada. Mas o time estava satisfeito e confortável com o resultado construído pela eficácia. Afinal, somando os 90 minutos de doningo e desta quarta, teve apenas 38% de posse mas 14 finalizações (sete no alvo) contra nove do Ajax (duas no alvo).

Ajax mal na tabela; Feyenoord só goleira

O Feyernoord chegou aos 14 pontos, em terceiro lugar, atrás de PSV e AZ (15 pontos). Foi sua quarta goleada na competição, já que vinha dos seguintes trinfos: 6 a 1 no Almere, 5 a 1 no Utrecht e 6 a 1 no Heerenven. Mas o Ajax é apenas o 14º colocado, com cinco pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento.

