Osasuna x Atlético de Madrid: escalações e onde assistir

Osasuna e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 16h30, na partida de encerramento da 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Os Colchoneros chegam embalados após a vitória no clássico com o Real Madrid e querem a vitória fora de casa para entrar de vez na briga pela liderança da competição. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e no streaming do Star+.

Como chega o Atlético de Madrid?

Na quinta posição com 10 pontos, o Atlético de Madrid quer aproveitar o tropeço do líder Barcelona para entrar de vez na briga pela liderança. No momento, a diferença para o topo da tabela é de sete pontos, mas pode cair para quatro em caso de triunfo nesta quinta-feira. Além disso, os Colchoneros estão com uma partida a menos que seus concorrentes diretos pela parte de cima da tabela, o que pode aproximar o clube ainda mais da briga pelo topo.

No entanto, o Atlético terá que superar alguns desfalques para sair com a vitória nesta quinta-feira. Dessa forma, as baixas para o técnico Simeone são Rodrigo De Paul, Soyuncu, Vítolo e Lemar, todos lesionados.

Como chega o Osasuna?

Em uma temporada em que o Osasuna volta a disputar uma competição europeia após 16 anos – garantiu a classificação para a Liga Conferência. Assim, o objetivo da equipe é fazer um Campeonato Espanhol equilibrado para brigar na parte de cima da tabela e, consequentemente, por uma das vagas europeias.

Dessa maneira, o Osasuna ocupa a 11ª posição de La Liga, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Mas, para o duelo diante do Atlético de Madrid, os meio-campistas Brasanac e Moncayola seguem fora por motivos de lesão.

Osasuna x Atlético de Madrid

7ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quinta-feira, 28/09/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)

Osasuna: Herrera; Ruben Jimenez, Catena, Garcia e J. Cruz; Torro, Munoz e Oroz; Mojica, Avila e A. Budimir. Técnico: Jagoba Arrasate Elustondo.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso e Lino; Koke, Llorente (Witsel) e Saul Niguez; Antoine Griezman e Álvaro Morata: Técnico: Diego Simeone.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

