Santos e WTorre avançam por acordo de nova Vila Belmiro

A nova Vila Belmiro, finalmente, deverá sair do papel. Afinal, após reunião nesta terça-feira (26), o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Celso Jatene, confirmou o avanço no acordo entre o clube e a WTorre. Segundo ele, como o Peixe e construtora estão próximos de assinar o contrato. Não há mais necessidade do grupo se reunir mais para discutir o assunto.

“Foi informado que as negociações com a WTorre chegaram ao ponto da assinatura do MoU (memorando de entendimento). Então, vamos encerrar os trabalhos do grupo de conselheiros que acompanhou, já que não se faz mais necessário”, disse Jatene, ao final da reunião.

Após a assinatura do memorando de entendimento, Santos e WTorre devem iniciar a captação de recursos para o início das obras com a venda de cadeiras. Só depois que uma parte dos assentos for vendida é que as obras começarão.

A Wtorre planeja que a área total do estádio seja de 71.960 m², sendo 4.940 m² ocupados pelo setor comercial. Assim, haverá 63 lojas (27 internas e 36 externas). A concessionária terá o direito de administrar o estádio pelo prazo de 30 anos.

Apoio dos sócios ao projeto do Santos

A parceria do Santos com a WTorre passou por uma votação em dezembro de 2022 para verificar se os sócios do clube dariam apoio à iniciativa. Assim, a maioria esmagadora dos associados (97,56%) apoiou a ideia de construção da nova arena. Ou seja, um total de 4.672 sócios, dos 4.789 que votaram, toparam aderir à novidade.

Enquanto a obra estiver em andamento, o Santos deve jogar em São Paulo. Para 2024, inclusive, uma opção é o Pacaembu, que deve ser reinaugurado no começo do ano, sob administração da Allegra Pacaembu. Assim, a direção do Santos já está negociando o uso do espaço com a empresa responsável.

