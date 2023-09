Leila desconversa sobre interesse do Palmeiras por Bruno Henrique

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desconversou sobre um possível interesse do clube no atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Na chegada da delegação Alviverde em Buenos Aires, onde o Verdão encara o Boca Juniors, pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores, a mandatária se limitou a responder que a instituição costuma “sondar bons jogadores”.

“O Palmeiras está sempre sondando bons jogadores. Estamos sempre atentos ao mercado, temos de reforçar o time sempre”, falou Leila Pereira.

Mesmo que não admita, o Palmeiras já fez um primeiro contato com o atacante para uma possível transferência. Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas teve as conversas de renovação paralisadas, por conta da final da Copa do Brasil.

Uma das prioridades do Verdão para a próxima temporada é contratar um atacante de velocidade. Ainda mais após a grave lesão de Dudu, que deve demorar quase um ano para retornar aos gramados. O nome do atacante do Flamengo tem o aval de Abel Ferreira, e o Alviverde começou a monitorar a situação. As esperanças aumentaram após mais uma decepção do jogador, ao ser vice da Copa do Brasil.

Por já estar nos últimos seis meses de seu vínculo, ele pode até assinar um pré-acordo com outro clube. Contudo, Bruno Henrique quer ouvir primeiro a proposta do Flamengo, por respeito ao clube onde está eternizado.

Bruno Henrique é destaque do Flamengo em 2023

Bruno Henrique vem sendo um dos destaques do Flamengo desde que retornou de grave lesão no joelho direito. Além disso, ele é um dos grandes ídolos da história do clube. O jogador chegou ao clube em 2019 e já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas e três Estaduais.

