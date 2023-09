Técnico do Boca Juniors indica mudanças para enfrentar Palmeiras

O técnico Jorge Almirón indicou que fará alterações na escalação do Boca Juniors para enfrentar o Palmeiras na semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (28), em Buenos Aires, na Argentina. Ele deixou Valentin Barco, de 19 anos, entre os suplentes, apesar de ser uma revelação importante do time. A expectativa da imprensa argentina era que o jovem estivesse entre os titulares contra o Palmeiras, mas Almirón indica que vai optar por uma equipe mais experiente.

Barco, que normalmente é lateral esquerdo, já chamou a atenção do Manchester City. O jovem fez um gol e deu uma assistência em seis jogos na Libertadores, mas teve problemas físicos recentemente, o que explicaria sua ausência.

Além disso, Barco se machucou no jogo das quartas de final contra o Racing e ficou fora por duas semanas. Depois, sofreu um corte no rosto durante um jogo da Copa da Liga Argentina e precisou levar cinco pontos. Ele começou como titular no último compromisso do Boca, mas foi substituído pelo técnico Almirón no intervalo.

Dessa maneira, a provável escalação do Boca inclui Romero, Blondel, Figal, Rojo, Fabra, Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Advíncula, Cavani e Janson.

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, em La Bombonera, na primeira partida da semifinal da Libertadores.

