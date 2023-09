Conmebol divulga áudio do VAR no gol do Fortaleza contra o Corinthians

A Conmebol divulgou, na manhã desta quarta-feira (27), a análise do VAR no lance que resultou no gol do Fortaleza, no empate com o Corinthians em 1 a 1. As equipes se enfrentaram na terça (26), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

No primeiro tempo, em cobrança de escanteio, Zé Welison abriu o placar de cabeça. Contudo, o árbitro acabou invalidando o gol, ao enxergar um empurrão do volante no lateral-esquerdo Fábio Santos. Por recomendação do VAR, o juiz Esteban Ostojich foi ao monitor para rever o lance.

Na visão do VAR, o contato na área do Timão havia sido normal, sem impacto suficiente para deslocar Fábio Santos. Após rever o lance, o árbitro da partida vê que o lateral do Alvinegro ”exagera” no lance.

“Tem o contato e vejo que o jogador de branco (Fábio Santos) e vejo que o jogador de branco exagera na caída. (…) Tem o contato, mas o jogador de número 6 exagera na caída, o que me enganou ao vê-lo com os braços estendidos. Vou mudar a decisão e vou com gol”, diz Esteban Ostojich.

Assim, com a decisão tomada, o árbitro uruguaio voltou ao centro do gramado e confirmou o gol do Fortaleza. Alguns minutos depois, Yuri Alberto empatou a partida para o Corinthians.

Conmebol não divulga pênalti reclamado pelo Fortaleza

Contudo, a Conmebol não divulgou a análise do lance de possível pênalti sobre o atacante Marinho, do Fortaleza, nos minutos finais do primeiro tempo. Afinal, na ocasião, o jogador avançou pela direita, invadiu a área, passou por Fábio Santos, que deu um carrinho, e caiu pedindo penalidade. Entretanto, o árbitro mandou o jogo seguir. A jogada foi reclamada pelo Leão do Pici.

