Jô fará teste de paternidade de caso extraconjugal

O ex-atacante Jô, de 36 anos, com passagens por Corinthians e Atlético, fará teste de paternidade para saber se é pai biológico de João Gabriel, de nove meses. O teste será no dia 20 de outubro. A informação é da revista “Quem”.

O garoto é filho de Maiára Quiderolly, modelo de 25 anos, que garante ter vivido um relacionamento extraconjugal com o atacante. A suposta ex-amante de Jô, aliás, entrou na Justiça com pedido de pagamento de duas parcelas em aberto em acordo feito anteriormente.

O primeiro acordo previa a quitação de parcelas vencidas, além de parte da pensão de agosto e o valor total de setembro. De acordo com os advogados dela, os valores precisam ser quitados até o dia 5 de outubro.

Os defensores da modelo afirmam que existe uma decisão judicial para que o ex-atleta pague as pensões de maneira provisória até que as investigações sobre a paternidade sejam concluídas.

Pelo lado de Jô, no entanto, a justificativa para os atrasos foi “motivos técnicos”. Segundo o ex-atleta, ele depende de terceiros para efetuar os pagamentos. Ainda de acordo com a advogada de Jô, Rafaela Mendonça, a pensão está em atraso, mas sendo paga e que não há interesse por parte do ex-jogador em não pagar.

As polêmicas de Jô e Maiára não são recentes. Em março, a modelo acusou o atacante de não pagar pensão e, em agosto, o ex-atleta alegou que a ex-amante não queria o teste de DNA.