Neymar envia 78 chuteiras em comemoração por artilharia

O craque brasileiro Neymar enviou a fãs, amigos e familiares 78 chuteiras personalizadas e exclusivas. Assim, a ação é para comemorar os 78 gols marcados pela Seleção Brasileira. Pelas contas da Fifa, o atacante superou, enfim, Pelé. O astro do Al-Hilal (SAU), aliás, atingiu o recorde na goleada sobre a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Entre os felizardos, Éder Militão, Rodrygo e Gabigol receberam presentes.

“Parabéns, Neymar, por atingir a marca de 78 gols pela Seleção e se tornar o maior artilheiro da nossa amarelinha! Obrigado pela lembrança! Tamo junto!”, agradeceu Éder Militão.

“Obrigado, ídolo!”, agradeceu Rodrygo Goes.

“Obrigado, ídolo!”, enviou mensagem Gabigol.

Irmã de Neymar vibra muito

A irmã do jogador, Rafaella Santos também recebeu o presente e divulgou em suas redes sociais. Ela enviou, então, uma mensagem para o atleta.

“Ser a sua irmã é poder viver diariamente de um cuidado, amor, admiração e parceria independente das circunstâncias, Juninho. Tempo e distância é muito relativo quando se trata da nossa conexão. A gente nunca se esquece do essencial – carinho, olho no olho, conversa boa, sorriso largo, e em sermos gratos”, disse Rafaella que ainda se declarou para o irmão.

“Que honra poder fazer parte da sua história! Que honra poder, portanto, acompanhar de perto todo um futuro que um dia você vislumbrou, meu menino! E a gente sabe…a qualidade da companhia influencia demais a beleza do caminho. E talvez isso explique a sensação que é ser sua irmã. Sempre juntos! SEMPRE! Inefável, Juninho. Aquilo que não pode ser descrito, intenso e indescritível. Tatuado na pele e no peito, do que é meu amor por você! Hoje é um ótimo dia para se orgulhar (ainda mais) de todo o progresso e história que fez até aqui. Te amo, e não é pouco!”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.