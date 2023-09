Calleri decide adiar cirurgia para depois do Majestoso

Após uma reunião na tarde desta terça-feira (26), ficou decidido que o atacante Calleri vai adiar mais um pouco a sua cirurgia no tornozelo direito. O argentino admitiu jogar quase a temporada inteira no sacrifício e falou que passaria por uma operação nos próximos dias para corrigir a lesão. Contudo, não será de imediato.

O São Paulo entende que as próximas duas partidas do Campeonato Brasileiro são de suma importância para a equipe. Nesta quarta-feira (27), o Tricolor encara o Coritiba, no Morumbi, em jogo atrasado da 22° rodada. Já no sábado, o Soberano volta a entrar em campo, novamente em casa, contra o rival Corinthians.

Na visão do clube, duas vitórias podem afastar de vez qualquer possibilidade de um inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, o São Paulo pediu para que Calleri adiasse sua cirurgia para que ajudasse a equipe nestes dois embates.

Atualmente, o time de Dorival Júnior é o 14° colocado e está a três pontos do Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. As dores incomodam Calleri, mas não o suficiente para que ele ficasse fora de treinos e jogos. Por isso, a cirurgia não é vista como urgente. Contudo, o argentino deve passar pelo procedimento após o Majestoso. A intenção é que o artilheiro esteja 100% no ano que vem e esteja apto para disputar a Supercopa do Brasil.

Nesta quarta-feira, Calleri deve começar a partida no banco. O técnico Dorival Júnior deve começar o duelo com um time reserva, já que os titulares estariam com um desgaste muito grande por conta da final da Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.