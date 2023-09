São Paulo x Coritiba, AO VIVO, pela Voz do Esporte, às 17h30

Após conquistar o título inédito de campeão da Copa do Brasil-2023 em cima do Flamengo, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (27/9). Mas para um compromisso pelo Brasileirão. Às 19h (de Brasília) enfrenta o Coritiba, em jogo adiado da 22ª rodada. Para os são-paulinos, um bom resultado significa pular para 31 pontos. Assim, se afasta do grupo que briga para não entrar no Z4 (o Bahia, primeiro dentro, tem 25 pontos). Já o Coritiba está no desespero. É lanterna com 14 pontos, 12 atrás do primeiro fora (o Goiás) e tem de vencer. Para companhar esta partida, que para o São Paulo é um misto de festa pelo título, mas preocupação pela posição incômoda na tabela, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira. E que começa bem antes, com um pré-jogo a partir das 17h30 sob a batuta de Cesar Tavares, que também comanda a narração.

Além da narração de Cesar Tavares, a cobertura da “Voz do Esporte” para o duelo entre São Paulo e Coritiba conta com os comentários de Figueiredo Junior e as reportages de Guto Ablas. E não se esqueça: terminada a partida, o pós-jogo segue com a cobertura raiz de Voz até às 23h pra você não perder nenhum detalhe.

