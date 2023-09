Sergio Ramos tem casa assaltada com filhos dentro

O zagueiro Sergio Ramos, do Sevilla, teve a sua casa assaltada no último dia 20 de setembro. No momento do crime, os seus quatro filhos estavam em casa, com dois cuidadores. Felizmente, ninguém ficou ferido. A esposa dele, a jornalista Pilar Rubio, também não estava na residência na hora.

A notícia foi dada primeiramente pelo jornal espanhol “ABC” e só saiu nesta quarta-feira, pois o atleta tinha deixado o caso em silêncio. Por sinal, o crime aconteceu durante o empate em 1 a 1 com o Lens (FRA), pela estreia dos times na Champions League desta temporada.

Os ladrões levaram, então, dezenas de peças de roupa de marcas importantes, relógios de luxo, joias e dinheiro. O total perdido pelo defensor não foi revelado. A Polícia espanhola não informou se capturou os criminosos. A residência de Ramos é uma mansão/fazenda com mais de 44 hectares, localizada nas redondezas de Sevilha.

Carreira de Sergio Ramos

Sergio Ramos tem 37 anos. Ele é considerado um dos maiores zagueiros de sua geração e também de todos os tempos. Assim, o defensor, mesmo ainda em atividade, já está na história do esporte. O xerife começou a carreira em 2004, no próprio Sevilla, clube de seu estado natal. Após uma temporada, transferiu-se para o Real Madrid, onde ficou até 2021.

No gigante mundial, Ramos disputou mais de 650 jogos e fez mais de 100 gols. Sem dúvidas, o mais importante foi, principalmente, na final da Champions League de 2013/2014, quando empatou o jogo com o rival Atlético, aos 48 do segundo tempo, levando para a prorrogação. No final, os Merengues venceram, enfim, por 4 a 1. Ao todo, ganhou cinco La Ligas, quatro Champions, quatro Mundiais, duas Copas do Rei, entre outras fsçanhas.

Sergio Ramos defendeu o PSG entre 2021 e setembro deste ano, quando voltou para o Sevilla. Pela seleção espanhola, esteve nas conquistas das Eurocopas de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010.

