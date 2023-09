Lateral do Chelsea é investigado pela FA por comportamento impróprio

O lateral-direito do Chelsea, Reece James, está sendo acusado pela FA (Football Association English) por comportamento “impróprio, insultuoso ou abusivo”. O episódio teria acontecido durante uma partida entre o time de Londres contra o Aston Villa, neste domingo (24).

Na acusação, a FA diz que o lateral-direito do Chelsea usou uma linguagem abusiva contra um árbitro, no túnel que dá acesso ao vestiário. Reece James tem até o dia 29 de setembro para preparar sua defesa e recorrer das incriminações.

Aliás, o jogador ganhou a braçadeira de capitão do Chelsea no início desta temporada, após a saída de Azpilicueta. Contudo, o lateral vem se recuperando de uma lesão muscular na coxa durante um treinamento. Assim, Reece James estava no Stamford Bridge acompanhando a partida contra o Aston Villa, quando desceu para o túnel do vestiário e agrediu verbalmente o árbitro.

Na partida, o Chelsea acabou perdendo para o Aston Villa por 1 a 0, dentro de casa. O lateral-direito Gusto, que vem substituindo Reece James, recebeu um cartão vermelho durante o embate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.