Soteldo reforça coro para efetivação de Marcelo Fernandes

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Vasco, neste domingo (01), na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe será comandada pelo interino Marcelo Fernandes, que vem ganhando força para assumir a equipe de forma definitiva, até o final da temporada. E o venezuelano Soteldo está entre os que reforçam o coro pela efetivação do treinador.

Em entrevista ao portal ‘De olho no Peixe’, Soteldo não poupou elogios ao técnico interino e reforçou que os jogadores vão dar a vida pelo clube, mas também pelo treinador.

“Ele conhece cada um de nós, sabe onde cada jogador rende mais, e acho que isso faz parte da confiança que ele transmite para nós, e nós temos que retribuir isso, apoiando-o. Por um momento, preferimos que ele fique aqui, porque confiamos nele, e ele confia em nós, e é isso que será daqui para frente”, disse Soteldo, que prosseguiu.

“Sim, vamos dar a vida por ele, assim como ele nos ajuda. Estaremos aqui para ele, assim como ele está aqui para nos ajudar, e, como ele falou, a tranquilidade é o mais importante”, completou o atacante.

O Peixe não tem um treinador desde o dia 15 de setembro, quando demitiu Diego Aguirre. Os nomes fortes do clube não conseguiram entrar em um consenso por um nome para comandar a equipe. Além disso, o Santos acredita que Marcelo Fernandes pode entregar o resultado imediato que o clube precisa.

Marcelo Fernandes no Santos até o final do ano

O interino comandou a equipe na vitória fora de casa em cima do Bahia, por 2 a 1 e respirou na luta contra o rebaixamento. O clube entende que houve uma evolução grande dos jogos anteriores para a partida contra o Tricolor Baiano, mesmo com pouco tempo para Marcelo Fernandes trabalhar. Por conta disso, se discute que ele possa ficar no comando principal da equipe até o final da temporada.

Além disso, os jogadores tem um carinho especial com Marcelo Fernandes. O interino é visto como alguém que tem a confiança dos torcedores e que possa blindar o elenco, na briga contra o descenso.

Por fim, o Santos ainda encontra dificuldades no mercado para acertar com um novo treinador. Fábio Carille, que era o favorito para assumir, não ganhou 100% da confiança de todos da diretoria. O duelo contra o Vasco será fundamental para a decisão da diretoria. Em caso de vitória ou um desempenho acima do esperado, Marcelo Fernandes pode ficar até o final do ano. Caso contrário, o Peixe deve voltar ao mercado.

