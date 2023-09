PSG informa que Nuno Mendes não joga mais em 2023

Nuno Mendes não joga mais pelo PSG neste ano. O lateral vai passar por uma cirurgia na próxima sexta-feira (29), na Finlândia, para tratar uma lesão no tendão da coxa direita. O português não entra em campo desde 30 de abril e deve ficar fora por cerca de quatro meses. Assim, o PSG emitiu um comunicado nesta quarta-feira (27) para informar a situação do jogador de 21 anos e confirmar a necessidade da cirurgia.

“Após novos exames médicos e uma análise mais aprofundada da situação de Nuno Mendes, o departamento médico do Paris Saint-Germain decidiu realizar uma cirurgia nesta sexta-feira na Finlândia. O período de ausência do jogador é estimado em quatro meses”, diz o comunicado do clube.

Além disso, Nuno Mendes não é o único problema que o PSG enfrenta por motivo de lesão. Também nesta quarta-feira, o clube informou que o atacante Kylian Mbappé não pôde ir a campo e fez apenas exercícios na academia devido a uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida no último domingo (24), durante a vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha por 4 a 0.

Ao mesmo tempo, o PSG informou que vai atualizar a situação de Mbappé nesta quinta-feira (28). A participação dele na viagem planejada para Clermont no fim de semana ainda é incerta e o atacante pode ser desfalque no próximo compromisso pelo Campeonato Francês.

