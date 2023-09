Com Tite no Rio, Sampaoli dá treino no Ninho do Urubu

Em meio a conversas com Tite, o Flamengo segue com Jorge Sampaoli no comando técnico da equipe. O argentino, aliás, dirigiu mais um treino do time carioca no Ninho do Urubu, na manhã desta quarta-feira (27). Enquanto segue sua rotina de trabalho no centro de treinamento, Sampaoli aguarda o comunicado de demissão.

Jorge Sampaoli contou com todos os jogadores à disposição para as atividades. Na terça, os titulares contra o São Paulo realizaram trabalho regenerativo. Assim, nesta quarta, o treinador deu seguimento à preparação para a partida contra o Bahia no sábado (30), às 16h, no Maracanã, mesmo não sabendo se estará mais no clube.

Aliás, Sampaoli não aparece nas fotos postadas pelo Flamengo nas redes sociais. O mesmo aconteceu na reapresentação no dia anterior.

Tite chega ao Rio

Nome preferido pela diretoria, Tite desembarcou no Rio de Janeiro na noite de terça-feira. Acompanhado de seus familiares, o ex-treinador da Seleção Brasileira não falou sobre as conversas com o Flamengo.

“Qualquer coisa que eu falar, vocês vão fazer uma analogia. Se alguma coisa me pauta, é o respeito. A educação, os princípios (…) Não posso falar, eu respeito o trabalho de vocês. Não sou eu que falo. Respeito o Flamengo, eu respeito o Corinthians e respeito o São Paulo”, disse Tite.

O que falta para o Flamengo oficializar a saída de Sampaoli?

Jorge Sampaoli segue como treinador do Flamengo enquanto o clube não chegar a um acordo com um substituto. Afinal, a cúpula rubro-negra, neste momento, não é favorável a demitir o argentino e colocar Mário Jorge, do time sub-20, como técnico interino.

Com Tite no Rio, o Flamengo busca avançar ainda mais nas tratativas. Dessa forma, um acordo, que está próximo, deve acontecer ainda nesta semana.