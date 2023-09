Atlético procura empresário de Arana para tratar de renovação

O Atlético já iniciou as conversas para renovar o contrato do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O vínculo do ala vence somente em dezembro de 2024, mas o Galo não quer correr o risco de perder o jogador e já está dialogando com ele.

A ideia do Galo é não correr o risco de virar o ano sem ter uma conversa adiantada com Arana para uma renovação. Caso não renove agora, o Atlético corre o risco de perder o jogador dentro de meses e não recuperar o investimento feito.

Os investidores atleticanos – que serão os proprietários da SAF do Galo – entendem que Arana é um dos principais jogadores do elenco e colocam a renovação como prioridade. Aliás, é o mesmo pensamento do técnico Luiz Felipe Scolari.

Para assinar um novo vínculo com o jogador, aliás, o Galo terá de oferecer uma valorização salarial para o jogador. A diretoria do Atlético já trabalha com essa ideia. A expectativa é que tudo esteja resolvido antes de o jogador poder assinar um pré-contrato com outro clube. O Corinthians é um dos interessados.

As conversas correm entre Atlético e os empresários do jogador, Fernando Garcia e Guilherme Miranda. Eles, aliás, têm boa relação com os cartolas alvinegros. Garcia é quem comanda as conversas iniciais.

Arana tem multa rescisória de 30 milhões de euros (R$ 158,2 milhões na cotação atual). A cláusula para o futebol nacional exige pagamento de R$ 80 milhões.

