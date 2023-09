Torcedor do Corinthians morre após levar choque na saída da Arena

Um torcedor do Corinthians morreu nesta terça-feira (26), após o duelo contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. O simpatizante do Timão foi identificado como Rafael Suman Brolezi, de 16 anos, natural de Águas de Lindóia (SP), interior de São Paulo. Ele estava nos arredores da Neo Química Arena, palco do jogo, quando levou um choque ao encostar em um poste na Rua Doutor Luiz Ayres, na saída do estádio.

Além disso, de acordo com a Polícia Civil, o corpo acabou levado para o IML de Arthur Alvim. Aliás, o caso foi registrado no 65º Distrito Policial da capital. Rafael é enteado do vereador Valmir Franco. Por fim, o prefeito de sua cidade natal, Gil Helou, lamentou a morte do torcedor.

“Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da morte do Rafael, filho da Daniela Suman e enteado do meu amigo, vereador Valmir Franco. Um rapaz novo, alegre e apaixonado pelo time de coração, o Corinthians. Uma perda irreparável. “, disse o prefeito.

O adolescente estava com o primo de 43 anos. Aliás, eles se dirigiam para o estacionamento do Shopping Itaquera, onde pegariam o carro de volta para Águas de Lindóia (SP). Contudo, no caminho, acabou eletrocutado pelo poste. Uma ambulância levou Rafael para a Unidade de Pronto Atendimento de Itaquera. O jovem foi transferido para o Hospital Planalto, mas morreu na unidade de saúde.

