Fluminense x Internacional, AO VIVO, pela Voz do Esporte, às 20h

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (27/9), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. Trata-se do jogo de ida da semifinal da Libertadores. E o estádio estará lotado, já que a torcida Tricolor esgotou todos os ingressos disponíveis para o mandante. Afinal, é a chance do Flu abrir vantagem para a partida de volta (em Porto Alegre). Dessa forma, seguirá firmemente rumo a um título inédito. Mas o Inter tem história de sucesso na Libertadores: foi campeão em 2006 e 2010 e tenta avançar à final para buscar o tri. Para esta que é uma das partidas mais importantes do ano na temporada (e que ultimamente não temina em empate), a Voz do Esporte programou uma grande cobertura. A transmissão se inicia com um pré-jogo a partir das 20h. Diego Mazur está no comando e também fará a narração da partida.

A cobertura da “Voz do Esporte” para o duelo entre Fluminense e Internacional, além de Diego Mazur estarão a postos Symon Casagrande, para os comentários, e Igor Pagliuso, com as reportagens. E mais: terminada a partida no Maracanã, o pós-jogo segue com a cobertura raiz de Voz até meia-noite pra você não perder nenhum detalhe.

