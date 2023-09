Flamengo recebe proposta de R$ 170 milhões para patrocinador master

O Flamengo recebeu uma proposta da Pixbet, site de apostas esportivas, para ser a nova patrocinadora master. A empresa, que atualmente estampa a sua marca na omoplata da camisa do Rubro-Negro, fez uma oferta para renovar o atual vínculo com o clube, que vai até o final do ano. No entanto, a proposta para se tornar a principal parceira do clube chamou atenção: R$ 170 milhões por dois anos de contrato.

Para tratar do assunto, o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião extraordinária para tratar das propostas. A votação será no dia 5 de outubro, na Gávea, sede social do clube.

Segundo o site “O Globo”, a Pixbet ofereceu ao Flamengo R$ 45 milhões para renovar o vínculo nos moldes atuais. O valor, aliás, também seria para dois anos de contrato.

Oferta para patrocínio master

Mas sabendo da importância do espaço de patrocinador master na camisa do Flamengo, a empresa quer evoluir a parceria. Assim, ofereceu R$ 85 milhões anuais (R$ 170 por dois anos), com pagamento imediato de R$ 20 milhões já em janeiro de 2024.

Atualmente, o banco BRB exibe a sua marca na região central da camisa do Flamengo. Com a oferta da Pixbet, a tendência é que a instituição também formalize uma proposta nos próximos dias para disputar o espaço.