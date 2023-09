Ganso se diz ‘preparado’ para semifinal da Libertadores

Paulo Henrique Ganso está pronto para partida entre Fluminense e Internacional. O meia, afinal, revelou estar recuperado da lesão no joelho direito. O camisa 10, assim, tem grande chance de ser titular na semifinal da Libertadores.

“Me sinto ótimo. Estou totalmente recuperado, me sinto 100%, totalmente preparado para esse importantíssimo jogo de quarta-feira”, declarou Ganso em entrevista concedida à Fifa.

Retorno de Ganso

O meia, aliás, vinha sendo desfalque nos recentes jogos do Fluminense. O camisa 10, no entanto, treinou normalmente nos últimos dias e agora está pronto para retornar aos gramados. O jogador, assim, destacou as qualidades do Inter e pediu cuidado na semifinal da Libertadores.

“O Internacional é muito forte. Eles têm uma equipe muito inteligente. O Internacional tem excelentes jogadores no ataque, de habilidade. Eles reforçaram seu time com a chegada do artilheiro, Enner Valencia. Sobre o Alan Patrick, sem palavras. Ele é um verdadeiro número 10, muito talentoso. Mauricio também parece sempre jogar bem. Eles têm uma defesa muito boa”, afirmou Ganso.

“A posição que ocupam no Campeonato Brasileiro não reflete o time que têm. Eles não merecem ficar na parte de baixo da tabela e tenho certeza que terminarão a temporada em uma posição superior. Temos que ter muito cuidado. Eles também sabem jogar e vencer competições como esta”, completou Ganso.

Fluminense e Internacional, enfim, se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta está marcado para dia 4 de outubro, no Beira Rio.

