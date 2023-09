Fluminense tem três pendurados para semifinal da Libertadores

O Fluminense está com três pendurados para partida diante do Internacional. Nino, Felipe Melo e John Kennedy, afinal, estão com dois cartões amarelos na Libertadores. Estes três nomes, portanto, podem ser ausências na reta final da competição.

Pendurados do Fluminense

É importante afirmar que os cartões não são zerados na semifinal da Libertadores. Nino, Felipe Melo e John Kennedy, assim, serão desfalques no Beira Rio em caso de advertência no Maracanã. Os três jogadores, aliás, vêm sendo muito utilizados nesta temporada.

Nino e Felipe Melo são os zagueiros titulares do Fluminense. Os defensores vêm protagonizando atuações seguras na Libertadores e jogaram juntos nos últimos seis jogos da competição. O rompimento da dupla, portanto, geraria uma dor de cabeça em cima de Fernando Diniz.

John Kennedy, por outro lado, é uma das principais revelações recentes do Fluminense e também vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz nesta temporada. O atacante, inclusive, tem sido titular nos últimos jogos e marcou gols decisivos nesta atual edição da Libertadores.

Apesar do bom momento, John Kennedy pode não ser titular diante do Inter. Ganso, afinal, está recuperado da lesão no joelho direito e tem grandes chances de começar em campo. O atacante, assim, ficaria como uma opção no banco de servas para entrar no segundo tempo.

LEIA MAIS: Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de Libertadores

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta está marcado para dia 4 de outubro, no Beira Rio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook