Corinthians anuncia saída de Luxembrugo; Timão vai atrás de Tite

Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. O clube paulista anunciou, na tarde desta quarta-feira (27), que o treinador e sua comissão técnica não comandam mais a equipe. Dessa forma, a cúpula corintiana vai atrás de Tite, técnico que está livre no mercado desde que saiu da Seleção Brasileira.

Para contar com o técnico campeão do Mundial de Clubes pelo Timão em 2012, o Corinthians terá a concorrência do Flamengo, que vem conversando com Tite nos últimos dias.

* Matéria em atualização