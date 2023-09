Olympique de Marseille anuncia Gattuso como novo técnico

Gennaro Gattuso é o novo técnico do Olympique de Marseille. O clube francês anunciou nesta quarta-feira a contratação do italiano de 45 anos, que chega para substituir o espanhol Marcelino García Toral, que deixou a equipe na última semana.

“Estou muito contente e orgulhoso por treinar o Marseilla. Mal posso esperar por estar no Vélodrome, um estádio no qual tive a oportunidade de estar como jogador e um dos mais conhecidos da Europa pelo fervor das bancadas. Estou ansioso por este desafio”, disse o italiano.

Gattuso estava desempregado desde o fim de janeiro, quando deixou o comando do Valencia. O Olympique de Marseille será sua oitava equipe como treinador. Antes, além do clube espanhol, ele passou por Napoli, Milan, Pisa, Creta, Palermo e Sion.

Marcelino García Toral chegou no início da temporada ao Olympique de Marseille, mas ficou apenas dois meses no time francês. Maus resultados e problemas de relacionamento fizeram a passagem do técnico ser encerrada precocemente.

A estreia de Gattuso pela equipe do sul da França deverá ser já no próximo sábado, quando o Olympique de Marseille encara o Monaco. O duelo é válido pelo Campeonato Francês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.