Real Madrid vence o Las Palmas na volta de Vini Jr após lesão

Triunfo em casa. O Real Madrid recebeu o Las Palmas nesta quarta-feira pela sétima rodada do Campeonato Espanhol e venceu por 2 a 0 no Santiago Bernabéu. Os gols foram marcados por Brahim Díaz e Joselu. O jogo marcou também a volta do brasileiro Vini Jr, recuperado de lesão.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 18 pontos e agora é vice-líder da La Liga. Com o empate do Barcelona na última terça-feira, o clube catalão agora é o terceiro. O novo líder é o Girona, que venceu o Villarreal, de virada, fora de casa, também nesta quarta. O Las Palmas, por sua vez, tem cinco pontos e está na 17ª colocação.

NO ÂNGULO

O Real Madrid pressionou desde o início da partida e abriu o placar no primeiro tempo. Depois de um início de muita pressão, com Rodrygo e Joselu perdendo boas chances, Brahim Díaz recebeu passe de Lucas Vázquez pela direita e bateu forte aos 48 minutos. A bola chegou a desviar na marcação e entrou no ângulo.

DE CABEÇA

Na volta do intervalo, o time merengue seguiu pressionando e marcou com nove minutos. O brasileiro Rodrygo achou belíssimo cruzamento para Joselu, que se desmarcou e testou bonito para o fundo das redes, sem dar chances de defesa.

VINI DE VOLTA

O jogo marcou o retorno do brasileiro Vini Jr aos gramados. O camisa 7 sofreu lesão muscular na coxa direita no dia 25 de agosto e desde então era desfalque. A princípio, o ex-atacante do Flamengo jogaria no clássico contra o Atlético de Madrid, no último fim de semana, mas foi cortado de última hora por conta de uma gastroenterite.

SEQUÊNCIA

Real Madrid e Las Palmas voltam a campo nos próximos dias, pelo Campeonato Espanhol, contra Girona e Celta de Vigo, respectivamente cada um.

