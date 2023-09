Em má fase, Botafogo sofre para esgotar ingressos e pode ter treino aberto

O momento difícil do Botafogo no Campeonato Brasileiro parece estar afetando a confiança de parte da torcida. Afinal, há 13 dias à venda, a carga de ingressos para a partida contra o Goiás, na próxima segunda-feira, ainda não se esgotaram. Isso, aliás, é inédito desde o começo de julho, contra o Vasco. De lá para cá, foram seis jogos seguidos com o Nilton Santos lotado, em sintonia com a liderança isolada da equipe.

Agora, com três derrotas consecutivas, o Alvinegro viu a vantagem para o Palmeiras cair para sete pontos. O público geral, que não faz parte dos benefícios do sócio-torcedor ‘Camisa 7’, já pode garantir sua entrada há seis dias. No entanto, o número de ingressos vendidos ainda é bom e supera 25 mil. Vale lembrar que, até o clássico contra o Flamengo, o Botafogo mantinha 100% de aproveitamento em casa na competição.

Treino aberto em pauta

Surgiu nas redes sociais a ideia de realizar um treino aberto entre sexta-feira e sábado, no próprio estádio. Dessa forma, o grupo alvinegro se sentiria abraçado em meio ao momento de críticas e princípio de desconfiança que paira no ar em relação ao título.

A sugestão foi levada à comissão técnica do técnico Bruno Lage, que ficou de considerar e definir a data.

