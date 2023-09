Santos realiza treino sem mudanças no time titular

Marcelo Fernandes comandou um treino na manhã desta quarta-feira (27) e deu indícios da escalação do próximo compromisso da temporada. O Santos, assim, não deve ter mudanças na partida diante do Vasco. A informação é do “ge”.

Preparação do Santos

O treinador trabalhou em campo reduzido e utilizou os mesmos titulares da última rodada do Brasileirão. O técnico, aliás, deu enfoque na tomada de decisão dos jogadores alvinegros. O elenco, inclusive, acabou sendo dividido em quatro times.

O Peixe, portanto, deve ser escalado com João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Marcos Leonardo e Soteldo. Marcelo Fernandes, assim, comandará os jogadores alvinegros em mais um jogo.

Mendoza segue como dúvida para partida. O atacante, afinal, ainda está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. O colombiano chegou ao clube no começo deste ano e vem sendo um dos destaques do time nesta temporada.

O elenco tem treinos marcados para quinta, sexta e sábado. Marcelo Fernandes, assim, busca preparar os jogadores alvinegros antes de mais um jogo decisivo. O Santos, assim, busca se reencontrar depois da saída de Diego Aguirre.

LEIA MAIS: Soteldo reforça coro para efetivação de Marcelo Fernandes

O Peixe não vive um bom momento na temporada. O time, afinal, está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Vasco, no entanto, venceu os últimos três jogos do campeonato e vive uma crescente na competição.

As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (1), às 16h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Os dois times brigam na parte de baixo da tabela e tentam se distanciar da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.