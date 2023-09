Pedrinho anuncia candidatura à presidência do Vasco e busca alianças

O Vasco teve, nesta quarta-feira, mais uma confirmação de candidatura à presidência para a eleição de 11 de novembro. Desta vez, o nome é de Pedrinho, ídolo da torcida e ex-comentarista do Grupo Globo. O anúncio, que ocorreu durante entrevista ao Podcast ‘Flow’, já estava previsto para esta semana, após o início da campanha extraoficial.

“Conhecer a história do Vasco, muitos conhecem. Mas ter essa relação íntima, eu tenho de sobra. Estava ali comentando os jogos e pensava. Já dormi embaixo dessa arquibancada, é minha casa. Quando o grupo “Sempre Vasco” escolhe meu nome, é uma decisão que interfere em tudo. Eu estava no melhor momento da comunicação, na maior emissora do país, sendo eleito pela quarta vez o melhor comentarista. Foi um passo de coragem. Lembrei muito do meu pai, dele se orgulhar da onde a gente saiu e tudo que ele passou”, disse o ex-jogador.

Pedrinho, aliás, já fez ao menos quatro reuniões com possíveis apoiadores, em busca de alianças. Em São Paulo, onde participou do programa, ele se encontrou com um dos sócios da XP Investimentos, Rafael Furlanetti, de olho em parcerias para a reforma de São Januário, uma das atribuições clube associativo. Ele esteve junto com Edmundo e Felipe, na sede da empresa do ramo financeiro.

Uma publicação compartilhada por Edmundo Souza (@edmundosouza10)

Na quinta-feira passada, o ex-jogador assistiu à vitória sobre o Coritiba em São Januário, de um dos camarotes. Foi tietado e retribuiu o carinho dos torcedores durante o intervalo. Na ocasião, sugeriu que faltava pouco para anunciar sua candidatura.

PRINCIPAIS ADVERSÁRIOS

Até aqui, o Vasco tem outros sete nomes anunciados, no entanto alianças devem ocorrer em breve. São eles: Euriquinho, Pedro Strozemberg, Leonardo Rodrigues, Eduardo Cassiano, Marcelo Borges, Júlio Brant e Leven Siano. O departamento de futebol, afinal, tem controle da 777 Partners, mas a parte institucional, associativa e as sedes são de responsabilidade do futuro presidente para o triênio 2024-2026.

Próximos desde os pleitos anteriores, Brant e ídolos, como o próprio Pedrinho, ainda podem se unir. O principal rival, portanto, pode ser o advogado Leven Siano, que chegou a vencer, em votos, a eleição de 2020, que foi suspensa posteriormente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.