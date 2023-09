Lima se aproxima de marca expressiva pelo Fluminense

Lima está próximo de alcançar uma marca expressiva pelo Fluminense. O meia, afinal, completará 50 jogos pela equipe tricolor se entrar em campo na partida diante do Internacional. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Momento de Lima

O meia chegou ao clube no começo deste ano e vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz. O camisa 45 já atuou em diferentes funções e é uma das surpresas positivas da temporada. O jogador, por enquanto, jogou 49 jogos pelo clube e obteve 28 vitórias, nove empates e 12 derrotas.

Com cinco gols marcados e quatro assistências feitas, Lima precisa de apenas uma partida para completar 50 jogos pelo Fluminense. O meia não deve iniciar em campo como titular nesta quarta-feira (27), mas ficará como opção no banco de reservas e possivelmente entrará no decorrer do segundo tempo.

O jogador é um dos responsáveis pela construção das jogadas ofensivas do Fluminense e tem dado conta do recado. O camisa 45, inclusive, deu uma das assistências para classificação da equipe tricolor nas quartas de final da Libertadores.

Lima, aliás, é o segundo do elenco tricolor com mais jogos disputados nesta temporada. O meia está atrás somente de Fábio, que vem sendo um dos destaques do time e realizou 50 partidas pelo clube em 2023.

Lima é revelado pelas categorias de base do Grêmio e está atualmente com 27 anos. O camisa 45 também teve passagem por times como Mallorca e Ceará ao longo da carreira. O jogador tem contrato no clube tricolor até dezembro de 2025.

