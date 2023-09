Emprestado pelo Vasco, Galarza é comparado a Modric na Argentina

Contratado pelo Vasco em 2021, junto ao Olímpia, Matías Galarza não conseguiu se firmar no clube em duas temporadas e meia. Diante disso, o Cruz-Maltino optou por emprestá-lo ao Talleres, da Argentina, e por lá, o paraguaio tem dado conta do recado, mesmo com apenas dois jogos. Depois do triunfo sobre o Barracas Central, o jogador teve sua aparência comparada ao croata Luka Modric, do Real Madrid pelo diário Olé.

“Desde a época de Vasco, já me chamavam assim, e, bom, no geral, sou meio parecido, né? E [estou] feliz porque, para mim, ele é um ídolo, é um dos melhores jogadores na minha posição e a nível mundial também”, afirmou o volante ao ser perguntado sobre a semelhança com o croata.

O periódico descreveu o paraguaio como um atleta “com grande técnica individual, capacidade de trabalhar a pressão defensiva e facilidade em criar opções perigosas”. Do mesmo modo, apontou que a atuação do meio-campista “começa a entusiasmar todos os torcedores” do Talleres, de Córdoba.

Boa atuação e gol no Campeonato Argentino

No último jogo de sua equipe, Galarza mostrou que pode ter reencontrado o bom futebol apresentado no início de sua passagem pelo Vasco. Ao deixar o banco, o volante marcou o quarto gol da goleada da equipe de Córdoba por 4 a 0 sobre o Barracas Central.

O Talleres volta a campo no próximo domingo (1), quando recebe o Belgrano, pela 7ª rodada do Campeonato Argentino. No momento, a equipe ocupa a quinta colocação do Grupo A, com 10 pontos, com dois pontos de diferença para o líder Huracán.

Além disso, emprestado pelo Vasco, o jogador tem contrato de empréstimo com o clube argentino até dezembro de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.