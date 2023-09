Barcelona se movimenta para ficar com João Cancelo em definitivo

A temporada 2023/24 ainda está no início, mas o Barcelona já pensa a longo prazo. Encantado com as boas atuações do lateral-direito João Cancelo, o clube catalão deseja a permanência do português, que está emprestado pelo Manchester City até junho de 2024.

Segundo o programa “El Chiringuito”, o Barça já tem um acordo com João Cancelo, para que ele continue em definitivo. A direção blaugrana, porém, ainda precisa se acertar com o time inglês. Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona vai propor a compra do camisa 2.

Por contrato, o Barcelona não tem opção de compra de João Cancelo. Para seguir com o jogador, então, a equipe terá de negociar com o Manchester City. Conforme o “El Chiringuito”, a ideia é fazer uma proposta de 35 milhões de euros (R$ 185 milhões).

João Cancelo não estava nos planos de Pep Guardiola no Manchester City e foi emprestado pela segunda vez seguida. Na temporada passada, o português atuou no Bayern de Munique, que tinha opção de compra, mas não quis exercer.

Pelo Barça, João Cancelo rapidamente caiu na graça do torcedor. Em cinco partidas disputadas pela equipe blaugrana, ele marcou dois gols e deu um assistência.

