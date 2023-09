Inter é ineficaz e perde a invencibilidade no Italiano. Mas segue em 1º

Nesta quarta-feira (27/9), o Sassuolo foi até Milão, no Giuseppe Meazza, e venceu a Inter de virada, por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A líder Internazionale entrou em campo com campanha 100% – cinco vitórias. Mas o time visitante, mesmo na metade de baixo da tabela, era perigoso e vinha de vitória sobre a Juventus na rodada passada. No fim, resultado justo, pois o Sassuolo sempre buscou o gol. Assim, mesmo com menor posse de bola (63% a 37%) chutou mais vezes do que a Inter e obrigou o goleiro Sommer a fazer defesas difíceis. A Inter saiu na frente com um gol do ala-direito holandês Dumfries no primeiro tempo. Mas o albanês Bajrami e Berardi viraram na etapa final.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

A Inter de Milão parou nos 15 pontos, perdeu a invencibilidade, mas segue em primeiro lugar, com 15 pontos. O mesmo do Milan. Porém, venceu o confronto direto e tem melhor saldo. O Sassuolo pula para o oitavo lugar, com nove pontos.

Inter melhor no primeiro tempo

A Inter impôs seu jogo de forte marcação e maior posse de bola, empurrando o Sassuolo para a sua defesa. Porém, mesmo com 66% de posse e 8 a 5 nas finalizações, a Inter estava descalibrada nos arremates e foi do Sassuolo o primeiro chute de grande perigo: Viti para a defesa difícil de Sommer. Aos 46,quando o placar parecia que não teria gol na primeira etapa, Dumfries, o melhor da Inter no primeiro tempo, pegou pela direita, cincou em cima de Viti e, ao conseguir espaço, chutou colocado, no canto do goleiro Consigli para fazer 1 a 0.

Sassuolo vira na etapa final

No segundo teempo o Sassuolo voltou com outra postura, buscando ter a bola e com o brasileiro Matheus Henrique (ex-Grêmio) distribuindo bem o jogo. Assim, surpreendeu a Inter, que voltou sonolenta. Tanto que, antes dos oito minutos, já somava duas jogadas de perigo. Contudo, aos nove, veio o empate. Bajrami rcebeu na área, pela direita, e chutou de primeira. Mas o goleiro Sommer deixou passar por baixo de seu corpo. O empate estava de bom tamanho? Nada disso. O Sassuolo e seguiu em cima e, aos 18, Berardi recebeu pela direita, cortou a marcação e bateu de fora da área. Golaço. E bem parecido com a da Inter no primeiro tempo.

O time da casa, querendo evitar o fim da invencibilidade, partiu para cima, com o treinador Inzaghi colocando Alexis Sanchis e Frattesi, além do lateral brasileiro Carlos Augusto para arrumar o lado esquerdo da defesa (de onde saiu os dois gols do Sassuolo). Mas deu espaços, o Sassuolo quase fez o terceiro gol e apenas nos acréscimos teve chance real: chute de Lautaro Martínez que acabou mascado para fora após a chegada de Matheus Henrique chegar para o abafa.

Jogos da 6ª rodada do Italiano

26/9 (Terça-feira)

Juventius 1×0 Lecce

27/9 (Quarta-feira)

Cagliari 1×3 Milan

Empoli 1×0 Salernitana

Verona 0x1 Atalanta

Inter de Milão 1×2 Sassuolo

Napoli 4×1 Udinese

Lazio 2×0 Torino

28/9 (Quinta-feira)

Frosinone x Fiorentina – 13h30

Monza x Bologna – 13h30

Genoa x Roma – 15h45

