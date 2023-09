Arsenal bate o Brentford fora de casa e avança na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal foi até o estádio Gtech Community Stadium, na região Oeste de Londres, nesta quarta-feira (27), e bateu o Brentford por 1 a 0, pela Copa da Liga Inglesa. Em sua estreia na competição nesta temporada, os Gunners derrotaram os Bees, com Nelson marcando logo no primeiro tempo, e se classificaram para a próxima fase da competição.

O Arsenal está há dez partidas sem perder, ocupa a quinta colocação do Campeonato Inglês, com 14 pontos, e ainda disputa a Champions League. Já o Brentford está há seis jogos sem vencer e se encontra no 13º lugar da Premier League, com apensa seis pontos.

Primeiro tempo

Em ritmo de estudos entre as duas equipes, porém, o Arsenal aproveitou um erro do Brentford e abriu o placar aos sete minutos. Na saída de jogo, num erro de Zanka, a bola sobrou para Nelson, que marcou o seu primeiro gol na temporada. O time do técnico Mikel Arteta, afinal, ainda desperdiçou pelo menos três chances claras de ampliar o marcador.

Segundo tempo

O Brentford, no entanto, voltou melhor para a etapa final e deu sufoco no Arsenal. No melhor momento dos Bees na partida, Wissa chutou forte no canto esquerdo. A bola desviou nos dedos do goleiro Ramsdale e bateu na trave. Aos 31, Ramsdale ainda fez outra defesa sensacional. O Brentford cresceu muito na partida, mas não consegiu marcar e foi eliminado.

