Manchester City perde para o Newcastle e é eliminado na Copa da Liga Inglesa

O Manchester City está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, o time de Pep Guardiola visitou o Newcastle, pela fase de 16 avos de final, a terceira rodada do torneio, e perdeu por 1 a 0. Alexander Isak marcou para os Magpies no St. James’ Park.

Com o resultado, o Newcastle está garantido nas oitavas de final do torneio e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o adversário. O Manchester City, porém, fica pelo caminho.

PRESSÃO

Como era de se esperar, o Manchester City dominou a partida no começo e criou boas chances. A bola, porém, não entrou. Julián Álvarez foi quem mais levou perigo, com duas grandes oportunidades. Em uma delas, o goleiro Nick Pope salvou o Newcastle com defesa com o pé. Do outro lado, porém, o mesmo aconteceu. Na melhor chance dos Magpies, em contra-ataque, Murphy saiu cara a cara com Stefan Ortega, mas o goleiro dos Cityzens fez defesa com o pé.

BELO GOL

Na volta do intervalo, o Newcastle voltou com duas mudanças, que surtiram efeito rapidamente. Aos oito minutos, o brasileiro Joelinton recebeu no meio e fez linda jogada, deixando três marcadores para trás. O camisa 7 tocou na segunda trave, e o atacante Isak, sozinho, mandou para o fundo das redes.

ELIMINADO

Atrás no placar, o Manchester City se lançou ao ataque em busca do empate, mas esbarrou na boa marcação do Newcastle. O técnico Pep Guardiola fez mudanças na equipe, colocou o time mais para frente, mas não conseguiu balançar as redes para ao menos levar a partida para os pênaltis.

SEQUÊNCIA

Newcastle e Manchester City voltam a campo no próximo fim de semana, pela Premier League. No sábado, os Magpies têm compromisso com o Burnley, em casa, enquanto os Cityzens encaram o Wolverhampton, no mesmo dia, fora de casa.

