Liverpool vence o Leicester e se mantém na Copa da Liga Inglesa

O Liverpool começou atrás no placar, mas conseguiu aplicar uma grande virada diante do Leicester por 3 a 1. As equipes se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (27), no Anfield, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Liverpool x Leicester

O Leicester começou com mais volume e conseguiu marcar com McAteer logo nos primeiros minutos. O Liverpool construiu chances depois do gol sofrido, mas não conseguiu chegar ao empate. O primeiro tempo, assim, terminou 1 a 0 para equipe visitante.

O Liverpool, no entanto, entrou na segunda etapa com uma postura mais agressiva e conseguiu chegar ao empate logo nos primeiros minutos com Cody Gakpo. O Leicester ficou abalado depois do gol sofrido e teve dificuldades para construir jogadas em campo. Os Reds, assim, ampliaram com Dominik Szoboszlai e Diogo Jota no fim da partida.

O Leicester, assim, se despede da Copa da Liga Inglesa. O Liverpool segue vivo na disputa pelo título e agora aguarda pelo adversário nas oitavas de final da competição.

O Liverpool entra em campo no próximo sábado (30), às 13h30, diante do Tottenham, pela Premier League. O Leicester, no entanto, joga diante do Blackburn Rovers, no domingo (1), às 8h, pela EFL Championship.

