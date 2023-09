Já sem Luxa, Lázaro prepara Timão para o Majestoso

A demissão de Vanderlei Luxemburgo, nesta quinta-feira (28), mudou os planos do Corinthians para os próximos dias. A equipe terá o Majestoso, diante do São Paulo, no próximo sábado, e Fernando Lázaro já começou a preparação para o confronto. O auxiliar permanente deverá ficar à frente da equipe enquanto a diretoria não encontra um novo treinador.

Fernando Lázaro já comandou, nesta quinta, um treinamento no CT Joaquim Grava. Embora tenha pouco tempo de preparação até o clássico, o técnico interino terá de pensar em uma estratégia para chegar à segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O Timão vem de uma vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, na última sexta-feira.

O Corinthians ainda vai treinar em dois períodos, nesta sexta-feira, visando o duelo contra o São Paulo. Mesmo que a diretoria corintiana não defina um novo nome para o comando técnico, Lázaro e Mauro da Silva, outro membro da comissão técnica permanente, estão confirmados para o jogo. A bola rola às 18h30, no Morumbi.

