Boca Juniors x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Boca Juniors nesta quinta-feira (28), às 21h30, na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Em busca do tetracampeonato, o Verdão eliminou Atlético-MG e Deportivo Pereira-COL para chegar entre os quatro melhores da competição continental. Por outro lado, os xeneizes passaram por Racing-ARG e Nacional-URU, ambos nos pênaltis.

Onde assistir

A partida entre Boca Juniors e Palmeiras será transmitido pela ESPN e o Star+.

Como chega o Boca Juniors

Desde a classificação nos pênaltis sobre o Racing nas quartas de final, a equipe teve uma vitória, um empate e duas derrotas pela Copa da Liga Argentina, além da classificação nos pênaltis em cima do Almagro, da segunda divisão do país, nas oitavas de final da Copa da Argentina.

Assim, a principal dúvida é em relação ao meia Valentin Barco, de 19 anos e destaque boquense na campanha até aqui. Afinal, ele sofreu com problemas físicos no último mês e pode começar o embate no banco de reservas.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira terá a missão de melhorar a eficácia do ataque. Afinal, o sistema ofensivo do palmeirense marcou apenas dois gols nos últimos cinco jogos. O comandante, aliás, busca uma solução efetiva para a vaga de Dudu.

O lateral-direito Mayke deve seguir mais avançado. Por fim, o time deve ser o já conhecido pelo torcedor palestrino, com Artur atuando mais pela direita do ataque.

BOCA JUNIORS X PALMEIRAS

Primeiro jogo da Semifinal da Libertadores

Data e horário: 28/9/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)

BOCA JUNIORS: Romero; Blondel, Figal, Rojo e Fabra; Medina, Pol Fernández e Ezequiel Fernández; Advíncula, Cavani e Janson. Técnico: Jorge Almirón

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán e Sebastián Vela (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

