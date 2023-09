Empresário mineiro lança curso para formar novos profissionais

Com uma ampla carreira no meio dos esportes, o empresário mineiro Danilo Escobar está lançando um curso em que irá transmitir a maneira correta de implementar o método Wealth Management Padrão Elo. De acordo com o planejamento, a ideia é estar lado a lado com os atletas, olhando além do desempenho dentro das quatro linhas. Ademais, o método planeja lançar novos nomes no agenciamento esportivo.

Dividido em quatro módulos, o curso de Danilo Escobar servirá como base para construção de ‘networking’. Afinal, o agente tem relações próximas a clubes europeus como Lyon, Sporting e Benfica. Mas o trabalho vai além do auxílio a jovens atletas, dando ainda preparação para aposentadoria, auxílio jurídico e exploração e divulgação positiva do nome do atleta, com um marketing específico para cada momento.

“Percebi que, no mercado de empresas, grande parte era similar no método de trabalho. Entretanto, entendi que algo fundamental para carreira do atleta é o que vai além das quatro linhas. Por isso, fundei o método Wealth Management Padrão Elo, que consiste na gestão completa da carreira do atleta. Isto inclui, portanto, a parte financeira, jurídica, desportiva e de marketing”, afirma Danilo, prosseguindo:

“O objetivo é criar uma comunidade forte de empresários no Brasil, formando assim novos profissionais ainda mais capacitados para ajudar no desenvolvimento de nossos jovens talentos. O segredo do negócio é capacitar aqueles que estarão por trás da carreira do atleta, evitando assim equívocos e deslizes em um mercado tão complicado”.

Com o slogan “Torne-se um empresário de jogadores de futebol de sucesso”, o curso estará à venda no final de setembro, pelo site www.daniloescobar.com.br. Assim, poderá ser adquirido junto ao empresário, com início imediato nas aulas e no aprendizado.

