Com volta de Renato Gaúcho, Grêmio faz treino tático de olho no Fortaleza

Na segunda-feira , os jogadores chegaram a fazer atividades no gramado, mas sem a presença do treinador, que passou o fim de semana de folga no Rio de Janeiro e teve contratempos que o impediram de retornar a tempo. No dia seguinte, o grupo trabalhou na academia em razão das fortes chuvas em Porto Alegre.

De acordo com informações do clube, Renato dirigiu um treino técnico e tático, em campo com dimensões reduzidas. A tendência a de que o treinador deixe para divulgar a escalação somente na véspera da partida. Afinal, até a data da viagem para a capital cearense os treinos serão fechados para a imprensa.