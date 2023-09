Abel comanda treino na Argentina e define Palmeiras para encarar o Boca

O Verdão, sem desfalques, deve ir a campo com a equipe que vem jogando na ausência de Dudu. Assim, Mayke deve permanecer improvisado na ala, com Marcos Rocha de titular na lateral direita e Artur deslocado para a esquerda do campo. A expectativa é a de que o time volte a anotar gols com frequência. Isso porque foram apenas dois gols nos últimos cinco jogos, desde a lesão do camisa 7.

“É uma sequência muito grande de jogos, e agora foi uma semana boa para trabalhar. Pudemos ajustar o que precisávamos para não cometer erros de jogos anteriores. Nosso time está muito focado e concentrado para fazer uma grande partida e esperamos estar em uma boa noite para buscar o resultado positivo”, encerrou Rony.