São Paulo, com reservas, vence e acaba com jejum no Brasileiro

Debaixo de forte chuva, mas boa presença de público, 31 720, o São Paulo derrotou o Coritiba por 2 a 1, nesta quarta-feira (27/9) no Morumbi. Foi jogo adiado da 22ª rodada do Brasileiro. Os são-paulinos – ainda celebrando a conquista da Copa do BR em cima do Flamengo no domingo passado – começaram com reservas. Contudo, cinco titulares entraram na etapa final. Foi bom primeiro tempo, quando saíram os gols (e o São Paulo ainda teve dois tentos anulados) e uma etapa final insossa, com o time da casa jogando mal e apenas o suficiente para sustentar a vitória. Alan Franco e Luciano, de pênalti, marcaram. Slimani descontou para o Coxa.

A vitória, a primeira após oito rodadas, terminando com longo jejum na competição, leva o São Paulo aos 31 pontos, em décimo lugar. Já o Coritiba segue na lanterna, com 14 pontos e altíssimo risco de rebaixamento.

São Paulo; bola na rede e gols anulados

O São Paulo começou em cima, dominando o frágil Coritiba e lamentando dois gols anulados. O primeiro em belo chute de James Rodríguez aos dois minutos. O juiz validou o gol, mas o VAR confirmou que Nathan, que deu o passe para o colombiano, estava impedido. Aos 24, Michel Araújo recebeu na altura da meia-lua da área e mandou a bomba. Um golaço. Mas foi nítido que Juan atrapalhou o goleiro Gabriel.

Fim de etapa elétrico

Aos 29, James cobrou falta que Gabriel soltou e Juan mandou para a rede. Mas o bandeirinha deu impedimento! Só que desta vez o VAR confirmou a posição legal. São Paulo 1 a 0. Mas o Coxa, na primeira a chance que teve, perdeu gol incrivel: Marcelino fez grande jogada pela direita e deu para Robson, na marca do pênalti, sem goleiro pela frente. Porém o atacante não dominou bem e deu a chance de, ao chutar, o goleiro Jandrei se posicionar e salvar.

Com o VAR muito chamado, o primeiro tempo foi até os 60. E os acréscimos foram elétricos. Aos 50, o São Paulo deu mole. O goleiro Jandrei deu para Gabriel Neves. Mas o apoiador não viu a chegada de Robson, que roubou a bola e deu para Slimani, livre, marcar. Só quem, aos 53, um cruzamewnto de Nathan bateu no braço de Victor Luís. Pênalti só confirmado no VAR. Luciano bateru e fez 2 a 1 . Justiça para um São Paulo que buscou o gol e teve 71% de posse de bola e 11 chutes a 4 no primeiro tempo.

Segundo tempo insosso

Com a chuva não dando moleza e o campo ainda mais pesado, até algumas poças surgiram, o jogo ficou modorrento, feio. Dorival começou a colocar titulares. Porém, mesmo com Lucas Moura e Calleri, o time chegava longe do gol. Isso deu chance para o Coritiba arriscar alguns ataques que foram perigosos. Mas sem conseguiir o emoate

SÃO PAULO 2X1 CORITIBA

22ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 27/9/2023

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Público pagante: 31.720

Renda: R$ 1.502.081

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan (Alisson, 20’/2ºT) Gabriel Neves (Pablo Maia 28’/2ºT), Michel Araújo e James Rodríguez (Lucas Moura, 20’/2ºT); Luciano (Rodrigo Nestor, 20’/2ºT) e Juan (Calleri, 28’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

CORITIBA: Gabriel; Hayner (Natanael, 33’/2ºT), Henrique, Maurício Antonio e Victor Luís; Willian Farias, Samaris (Matheus Bianqui, Intervalo), Sebastián Gómez (Kaio, 19’/2ºT) e Marcelino Moreno, Robson (Diogo Oliveira, 20’/2ºT) e Slimani (Edu, 33’1/2ºT). Técnico:Thiago Kosloski

Gols:Alan Franco, 30’/1ºT (1-0). Slimani, 50’/1ºT (1-1); Luciano, de pênalti, 57’/2ºT (2-1)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-Fifa)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF-Fifa) e Lehi Souza Silva (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA)

Cartões amarelos: Luan, Calleri (SAO); Robson, Henrique, Victor Luís (COR)

Cartões vermelhos:

