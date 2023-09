Dorival Júnior diz que vitória sobre Coxa fará o time retomar a normalidade no Brasileiro

O técnico Dorival Junior disse que o São Paulo, na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, não fez um jogo como ele queria. Mas que o time conseguiu vitória importantíssima nesta quarta-feira (27/9). Afinal, se afastou de vez da zona de rebaixamento e isso fará o grupo respirar mais aliviado para a reta final do Brasileiro buscando as melhores posições.

“Não foi jogo tranquilo, mas disputados. Fomos bem no primeiro tempo, nem tanto no segundo tempo. Felizmente conseguimos um resultado que tinha muita importância para nós. A partir de agora voltaremos a uma normalidade para lutar por novas vitorias”, disse, para em seguida completar:

“O que nos levou a uma decisão de Copa do Brasil foi o time estar bem preparado. Não foi simples ou fácil. Os adversários que batemos nos exigiram muito e vencemos. E agora temos de estar preparados para voltar bem ao brasileiro. Imaginava que aconteceria uma coisa nesse sentido. E o resultado (a vitória) aconteceu nesta quarta-feira”.

Como será o São Paulo contra o Timão?

Agora o próximo jogo é o clássico com o Corinthians, que demitiu o treinador Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira. Dorival disse que não tem muito como saber o que acontecerá no Timão, se terá interino, técnico novo, se mudará ou não a tática. Mas o treinador deixa claro: terá algumas horas para trabalhar até o clássico e quer ver o time mostrando futebol de alto nível, que não foi bem o que rolou nesta quarta-feira.

“Estava com essas duvidas já poucas semanas stras em relação a como jogaríamos o Brasileiro, A Sul-Americana e nao é simples para você tomar decisões e nao sei o que acontecerá temos de aguardar um pouco e o importante é estarmos melhor preparados e jogar mais do que fizemos neste jogo”, disse, sem citar se vai voltar ou não com o time titular”.

