Diretoria do Flamengo janta com Tite e alimenta rumores de acerto

Um jantar de Tite com Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel, nesta quarta-feira (27/9), teve um foco especial: o interesse da direção do Flamengo em ter o ex-treinador da Seleção Brasileira à frente do time. A informação sobre o encontro é dos repórteres Eric Faria e Fred Gomes, do portal ge.

Os dirigentes rubro-negros apostam as fichas em Tite, apesar da concorrência do Corinthians, que também ficou de olho no treinador, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Entretanto, informações de bastidores dariam conta de que Tite não avançaria numa eventual negociação com o Timão. Dessa forma, o Flamengo teria maiores chances.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quer contratar Tite, apesar de uma antiga resistência ao estilo do técnico. Afinal, após a passagem desastrosa de Sampaoli pelo time, Landim estaria convencido de que Tite tem os requisitos necessários para organizar o esquema tático e liderar o grupo de forma harmoniosa. As notícias do interesse do Flamengo se intensificaram com a vinda de Tite ao Rio de Janeiro.

A expectativa é de que Tite aceite o convite, mas apenas após a demissão de Sampaoli, por uma questão de ética e de respeito. Da mesma forma, a direção aguarda o sinal verde de Tite para sacramentar a saída do argentino. Para a torcida – e para muitos analistas – Sampaoli está demorando demais a sair do clube. E o Flamengo joga no próximo sábado (30/9) contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Tite desistiu de priorizar a Europa

Tite tem 62 anos e treinou um clube pela última vez entre janeiro de 2015 e junho de 2016. Foi justamente o Corinthians, que agora volta a cobiçar o treinador. Ele saiu do Timão para assumir a Seleção Brasileira e permaneceu com os Canarinhos entre 2016 e 2022. Ele deixou o comando da Seleção após a Copa do Mundo do Qatar, em que o Brasil ficou em sétimo lugar, sendo eliminado pela Croácia nas quartas de final.

A princípio, o treinador declarou que daria prioridade para atuar em times europeus. Com isso, afastou-se do radar de clubes brasileiros. Mas ele acabou não encontrando oportunidades satisfatórias e passou a demonstrar interesse em voltar ao futebol brasileiro. Assim, a porta do Flamengo está aberta. Aguardam-se os próximos capítulos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook