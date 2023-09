Cano salva o Flu no empate com o Inter no primeiro duelo da semi da Libertadores

A semifinal da Libertadores, entre Fluminense e Internacional, começou com um show de emoção e bom futebol, nesta quarta-feira (27). No Maracanã, os times empataram em 2 a 2, deixando tudo em aberto para o jogo de volta, em Porto Alegre. A partida teve uma expulsão ainda na primeira etapa, do tricolor Samuel Xavier, a partir da qual o Colorado cresceu. Após saírem atrás, os gaúchos viraram o jogo, mas o Flu tinha Germán Cano, artilheiro da Libertadores e que marcou dois gols para aumentar para 11 seu total na competição.





Primeiro tempo

A primeira etapa foi eletrizante e com ótimas chances dos dois lados. Antes mesmo dos dez minutos, cada time já tinha chegado com perigo duas vezes. Mas o gol foi mesmo tricolor: após falha de Renê, Arias entrou pela direita e cruzou para John Kennedy, que fez o pivô para Cano entrar e tocar na saída de Rochet. Após o primeiro gol, o Fluminense permaneceu avançando e procurando apertar o Internacional, mas o Colorado melhorou a partir da metade do período. Já chegando com mais perigo, o Inter ganhou um ânimo especial depois que Samuel Xavier foi expulso, pelo segundo amarelo. E os visitantes aproveitaram a chance: aos 46, Renê cruzou e Mallo cabeceou para empatar. O VAR demorou, mas confirmou o gol, inicialmente anulado pelo assistente em campo.

Segundo tempo

Com um jogador a mais, o Inter se animou e buscou a virada. Aos dez minutos, isto chegou a acontecer, quando Mercado cabeceou, mas tocou com a mão na bola, antes dela chegar à meta. O VAR, portanto, apareceu e invalidou o lance. Entretanto, o jogo seguiu aberto e os colorados seguiram no ataque. Em boa enfiada de bola de Renê, Rômulo lançou Valencia, que tocou para Alan Patrick; o camisa 10 ainda limpou Marcelo e bateu firme para virar o jogo. O Fluminense, pressionado, não teve outra alternativa a não ser ir para cima de vez. Assim, a ousadia deu resultado aos 29 minutos, após escanteio batido por Arias, em que Nino cabeceou e Cano, na sobra, bateu de primeira para fazer 2 a 2. Enfim, um jogaço, que deixa água na boca para os 90 minutos seguintes, no Beira-Rio.

FLUMINENSE 2×2 INTERNACIONAL

Primeiro jogo da Semifinal da Libetadores

Data e horário: 27/09/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 67.515 presentes

Renda: R$ 6.360.582,50

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon, intervalo) e Marcelo; André, Paulo Henrique Ganso (Alexsander, intervalo), Arias e Keno (Lima, 44’/2ºT); John Kennedy (Guga, intervalo) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes, 40’/2ºT), Mercado e Renê; Johnny (Rômulo, intervalo), Aránguiz (Bruno Henrique, 12’/2ºT), Mauricio (Dalbert, 30’/2ºT) e Alan Patrick (Lucca, 30’/2ºT); Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Alexsander (FLU); Johnny, Lucca (INT)

Cartão vermelho: Samuel Xavier (FLU)

Gols: Cano, 10’/1ºT (1-0); Mallo, 46’/1ºT (1-1); Alan Patrick, 19’/2ºT (1-2); Cano, 29’/2ºT (2-2)

