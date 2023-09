Valencia elogia performance do Inter, mas lamenta empate no Maracanã

Enner Valencia não ficou satisfeito com o empate do Inter em 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores. Os gaúchos largaram atrás no placar, mas conseguiram a virada após expulsão de Samuel Xavier. Mas o gol de Cano na reta final impediu o triunfo colorado.

Na saída do campo, o atacante equatoriano se mostrou frustrado com o resultado no Rio de Janeiro. Afinal, o Inter teve toda segunda etapa com um jogador a mais.

“O empate ficou aquém pelo jogo que fizemos, por estarmos com um homem a mais e não fecharmos o jogo. Mas sabemos que definimos em casa com nossa torcida. Portanto, temos que estar fortes”, pontuou Valencia.

O camisa 13 teve partiicpação direta na expulsão do lateral tricolor, já que sofreu as duas faltas que ocasionaram o cartão vermelho. Isso ocorreu entre 39 e 44 minutos da primeira etapa.