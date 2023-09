Grito de ‘time de guerreiros’ motiva o Flu após empate no Maraca

O Fluminense começou sua caminhada na semifinal da Libertadores com empate em 2 a 2 com o Internacional, nesta quarta-feira (27). O resultado no Maracanã pode não ter sido dos melhores, mas a torcida aprovou a postura da equipe. Afinal, o Tricolor atuou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, devido à expulsão de Samuel Xavier, pouco antes do intervalo. Assim, o grito de ‘time de guerreiros’ levantou o moral da equipe visando o jogo da próxima semana, em Porto Alegre.

“Está tudo em aberto, graças a Deus ainda conseguimos empatar apesar da desvantagem numérica. E acho que o torcedor entendeu nossos esforço, por isso aquele grito de ‘time de guerreiros’ no final. Agora, vamos encontrar um ambiente totalmente hostil lá, mas nada diferente do que já tivemos contra Olimpia e Argentinos. Vamos enfrentar um gigante, mas sonhando com essa vitória e a classificação”, disse o volante Felipe Melo.

Embora tenha saído no intervalo, por conta de alteração tática de Fernando Diniz para reorganizar a defesa, Felipe Melo destacou que a situação de jogar com um a menos é algo sempre treinado pela equipe. Assim, o time respondeu à adversidade com personalidade e conseguiu, mesmo atrás no placar, buscar o empate.

“Primeiro, a coragem. Depois, é o resultado de nosso treino diário. Treinamos muito esse tipo de situação, às vezes até contra 12 do outro lado. No meu modo de ver, jogamos muito bem, o Fábio fez uma grande defesa na única oportunidade que eles tiveram até então. Fizemos 1 a 0, tivemos uma chance clara de fazer o segundo, mas não aproveitamos e depois teve a expulsão. O importante foi não fugir da nossa característica. Foi por tentar jogar que a gente conseguiu o empate, mesmo com menos um”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.