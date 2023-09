Corinthians agenda reunião para acertar com Mano Menezes

Mano Menezes está muito próximo de ser o novo técnico do Corinthians. A diretoria do clube tem uma reunião marcado na manhã desta quinta-feira(28), com o treinador para acertar os últimos detalhes e assinar contrato. As negociações serão apenas no encontro, mas o acerto não é considerado difícil. Ele vai suceder Vanderlei Luxemburgo, demitido nesta quarta-feira (27).

O treinador está livre desde que deixou o Internacional, em julho. Ele virou a principal opção, desde que as conversas com Tite não avançaram na quarta-feira. O Timão viu o técnico campeão mundial de 2012 se reunir com a diretoria do Flamengo também na quarta e ficar mais próximo da Gávea do que do Parque São Jorge.

Para que haja acerto, a tendência é de que o Corinthians ofereça a Mano Menezes um contrato bem maior do que os três meses de gestão que restam para Duilio Monteiro Alves. Assim, dependendo do resultado das eleições presidenciais do Alvinegro, que acontece em novembro, o treinador pode ter uma vida longa no Timão.

No momento, André Negão e Augusto Melo são os candidatos a presidência. O primeiro já considerava a volta de Mano Menezes como certa, se assumisse o Corinthians. Já o segundo ainda vai avaliar se o treinador é o nome ideal para o clube, caso vença o pleito.

Mano Menezes no Corinthians

Campeão da Série B (2008), do Paulistão e da Copa do Brasil (2009) com o Corinthians, Mano está perto de iniciar a sua terceira passagem pelo clube. Ele foi técnico do time também em 2014.Agora, é o terceiro treinador da história com mais partidas pelo Timão. Só fica atrás de Tite, com 378, e Oswaldo Brandão, com 435.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.