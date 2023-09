Barcelona x Sevilla: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira (29), Barcelona e Sevilla se enfrentam às 16h na partida de abertura da 8ª rodada da LaLiga, no Estádio Olímpico Lluís Companys, a casa do Barça nesta temporada, enquanto o Camp Nou passa por obras de reforma. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming Star+.

Como chega o Barcelona?

Invicto nesta edição do Campeonato Espanhol. O Barça vem de um tropeço fora de casa diante do Mallorca, no qual ficou no empate em 2 a 2, com direito a gol do brasileiro Raphinha. Mas, o clube catalão segue com possibilidades de assumir a liderança e pode dormir no topo da tabela em caso de vitória contra o Sevilla. No momento, os culés estão na terceira posição, com 17 pontos, sendo dois a menos que o líder Girona.

No entanto, o técnico Xavi terá ao menos dois desfalques para a partida desta sexta-feira. Pedri e Frenkie de Jong, que não estão 100% fisicamente, estão fora da lista de relacionados e serão ausências para o Barça.

Como chega o Sevilla?

Depois de um começo ruim de temporada, o Sevilla está há três jogos sem perde em LaLiga e quer aproveitar o bom momento para arrancar pontos do Barcelona e entrar na briga pela parte de cima da tabela. Na 12ª posição, com sete pontos, o time andaluz está com apenas três a menos que o Atlético de Madrid, primeiro fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Ao mesmo tempo, o Sevilla precisa superar um departamento médico cheio de jogadores e terá muitos desfalques para a partida desta sexta-feira. Oliver Torres, Mariano Diaz, Marcos Acunã, Marcão, Tanguy Nianzou e Alfonso Pastor, todos lesionados, serão ausências da equipe.

Barcelona x Sevilla

8ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 29/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, João Felix. Técnico: Xavi.

Sevilla: Nyland; Navas, Bade, Ramos, Pedrosa; Sow, Rakitic; Suso, Lamela, Lukebakio; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

VAR: Valentín Pizarro Gómez

Onde assistir: ESPN e Star+

